"Яндекс" запускает собственную социальную сеть "Аура"

Сервис получил ленту друзей и сообщество по интересам, а вместо лайков здесь используются свайпы.

Компания "Яндекс" начала бета-тестирование нового социального сервиса под названием "Аура". Работать он будет внутри собственного приложения фирмы. В настоящий момент проводится бета-тестирование среди сотрудников "Яндекса". Об этом сообщает TJ.

Доступ к соцсети можно получить после приглашения от действующего участника тестирования. Иконка "Ауры" появится на главной странице приложения "Яндекс". Пока неизвестно, когда состоится публичный запуск соцсети.

В соцсети есть лента друзей, которая формируется с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. Вместе с этим "Аура" учитывает "окружение" (общих знакомых) и геолокации пользователя — это позволяет находить интересных людей поблизости.