В Совфеде назвали ужесточение санкций США "очередным надуванием щёк"

Читайте также

В Совфеде назвали ужесточение санкций США "очередным надуванием щёк"

10

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал новые санкции США "избитым шагом американской внешней политики" и "очередным надуванием щёк".

Налицо очередное надувание щёк, ещё одна попытка представить себя в качестве вершителя мировых судеб. Напрасно стараются. Всё ложно значительное имеет один конец: рано или поздно обращается в прах, — написал сенатор в своём Facebook.

Как писал Лайф, ранее Минфин США ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине.

Напомним, США ввели санкции против России в 2014 году, после того как на Украине произошёл переворот, Крым вступил в состав России, а в Донбассе сформировались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Белый дом требует, чтобы Москва "вернула" Крым Украине.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×