В Совфеде назвали ужесточение санкций США "очередным надуванием щёк"

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал новые санкции США "избитым шагом американской внешней политики" и "очередным надуванием щёк".
— Налицо очередное надувание щёк, ещё одна попытка представить себя в качестве вершителя мировых судеб. Напрасно стараются. Всё ложно значительное имеет один конец: рано или поздно обращается в прах, — написал сенатор в своём Facebook.
Как писал Лайф, ранее Минфин США ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине.
Напомним, США ввели санкции против России в 2014 году, после того как на Украине произошёл переворот, Крым вступил в состав России, а в Донбассе сформировались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Белый дом требует, чтобы Москва "вернула" Крым Украине.
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