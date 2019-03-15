Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в новозеландском городе Крайстчерче, жертвами которого стали 49 человек. Об этом указывается на сайте РПЦ.

— Выражаю вам и всем жителям Новой Зеландии глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией, — говорится в сообщении патриарха, направленном генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди.

Также патриарх Кирилл назвал деяния террористов "тяжким грехом, ибо никто не имеет права отнимать жизни у ни в чём не повинных людей".

Напомним, несколько преступников ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча. При этом злоумышленники транслировали расстрел людей в прямом эфире. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов. Четырёх преступников уже задержали, Таррант — в бегах.

Лайф также писал, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования. По словам президента РФ, теракт в Новой Зеландии потрясает своей жестокостью и цинизмом.