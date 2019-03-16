Тётя девочки-маугли отказалась общаться с журналистами — видео

Лайф публикует видео с тётей девочки-маугли. Она отказалась общаться с журналистами.

На кадрах видно, как женщина, а также, предположительно, её муж и дочь скрываются от сотрудников Лайфа в квартире.

Мужчина попросил журналистов "не трепать никому нервы" и отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Её мать оправдывала отсутствие воспитания у ребёнка занятостью из-за огромных долгов.

Также Лайф писал, что ребёнок, который изначально даже не разговаривал, начал улыбаться и говорить. О том, что девочку возьмёт на воспитание тётя, ранее сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.