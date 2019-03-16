Трамп наложил вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп впервые применил право вето, отреагировав на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой. Об этом сообщает издание The Washington Examiner.

—У конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг — наложить на неё вето, —заявил глава Белого дома.

При этом он назвал документ Конгресса США "безответственным" и "опасным", добавив, что поток мигрантов спровоцирует рост наркотрафика и преступлений.

Отмечается, что указ американского лидера был подписан в присутствии сотрудников администрации, среди которых был министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр, а также министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Как сообщал Лайф, ранее сенат Конгресса США проголосовал за отмену чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Напомним, режим ЧП был введён президентом США 15 февраля. Позже советник Белого дома по вопросам внутренней политики Стивен Миллер заявил, что Трамп может воспользоваться правом вето, чтобы помешать конгрессу отменить его распоряжение.