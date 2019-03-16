Подозреваемый в подкупе кандидата в президенты Украины вышел из СИЗО под залог

Подозреваемый в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко Тарас Костанчук вышел из СИЗО под залог. Об этом сообщил его адвокат Евгений Музычук.

— Залог, внесённый за него, — 4 млн гривен, так предусмотрено постановлением судьи, — цитирует Музычука "Общественное радио".

Напомним, 7 марта на Украине задержали двоих людей, которые пытались убедить Юрия Тимошенко отказаться от участия в президентских выборах за 187 тысяч долларов. Позже подозреваемые были арестованы.

Ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко потребовала снять кандидатуру своего однофамильца, заявив, что депутат был зарегистрирован для того, чтобы "забрать у неё часть голосов".