Гостиницу эвакуировали из-за пожара на Тверской улице в Москве

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Гостиницу эвакуировали из-за пожара на Тверской улице в Москве

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