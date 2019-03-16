Опрос: Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов

По данным опроса Киевского международного института социологии, более половины жителей Украины считают запрет российских артистов и кинофильмов нарушением прав граждан.
Такое мнение выразили 59,6 процента респондентов. Ещё 27,7 процента украинцев уверены, что эта мера необходима для защиты страны.
Обсуждая запрет российского телевидения на территории Украины, 53,5 процента опрошенных назвали этот шаг правительства ошибкой.
По данным социологов, данный показатель продолжает увеличиваться с февраля прошлого года.
Также более половины (53,2%) граждан Незалежной раскритиковали запрет российских соцсетей.
Отмечается, что опрос проводили в период с 28 февраля по 11 марта.
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