На выборах президента Украины не будет камер видеонаблюдения

На президентских выборах на Украине не будет видеонаблюдения. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

— Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому видеонаблюдения не будет, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что раньше на избирательных участках устанавливали системы видеонаблюдения, однако это обходилось казне в 37 миллионов долларов и было "неэффективно".