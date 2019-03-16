На выборах президента Украины не будет камер видеонаблюдения

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На выборах президента Украины не будет камер видеонаблюдения

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

На президентских выборах на Украине не будет видеонаблюдения. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Такие видеонаблюдения на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрены, поэтому видеонаблюдения не будет, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что раньше на избирательных участках устанавливали системы видеонаблюдения, однако это обходилось казне в 37 миллионов долларов и было "неэффективно".

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