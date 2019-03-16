В Совбезе ООН осудили теракт в Новой Зеландии

Совет Безопасности ООН 15 марта осудил нападение в Новой Зеландии, подчеркнув, что преступным актам терроризма нет оправдания. Об этом сообщает Reuters.

— Члены Совета Безопасности вновь подтвердили, что терроризм во всех своих формах и проявлениях представляет собой одну из наиболее серьёзных угроз международному миру и безопасности, — отметили в заявлении СБ ООН.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях сразу после дневной молитвы. Четырёх преступников уже задержали. Ещё один — в бегах. На месте трагедии также обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. В результате стрельбы погибло 49 человек.