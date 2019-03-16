Порошенко жёстко ответил пенсионеру, "поблагодарившему" его за бедность

Очередной предвыборный митинг действующего президента Украины Петра Порошенко вновь завершился неприятным инцидентом. На этот раз глава Незалежной вступил в словесную перепалку с жителем закарпатского города Хуст.

Как сообщают "Украинские новости", пенсионер "поблагодарил" президента за бедность. В ответ на это Порошенко заявил, что его нужно благодарить "не за бедность, а за борьбу с бедностью", и добавил, что его собеседник должен "иметь совесть".

Это уже не первый инцидент, происходящий в ходе поездок Порошенко по Украине. Так, националисты в Чернигове встретили президента криками "позор", а его охрана отобрала плакат с "неудобным вопросом" у одного из пришедших журналистов. Кроме того, один из активистов отделения Блока Петра Порошенко заявил о предстоящем покушении на лидера Незалежной, которое якобы готовят власти Закарпатья.