Минюст США: Экс-сотрудник разведки признался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управления Минобороны США Рон Рокуэлл Хансен признался в шпионаже в пользу Китая. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского Минюста.

— Как признался сам Хансен, агенты китайской разведки связались с ним и завербовали в свои ряды в 2014 году, после чего он начал регулярно встречаться с ними на территории КНР. Во время этих встреч ему рассказали, какие данные интересуют разведывательную службу Китая, — отметили в официальном заявлении ведомства.

Сознавшись в совершении преступления по одному из пятнадцати пунктов, задержанный в июне 2018 года Хансен подтвердил факт сбора и доставки информации, касающейся обороны страны, иностранным властям. По данному преступлению ему грозит 15 лет лишения свободы.

Кроме шпионажа и передачи данных другому государству 58-летнего жителя штата Юта также обвиняют в незаконном ввозе товаров на территорию США и контрабанде наличных средств.

Отмечается, что он свободно владеет русским языком и "мандарином" (Один из диалектов китайского языка. — Прим. Лайфа).

Вынесение окончательного приговора по делу Хансена назначили на 24 сентября 2019 года.