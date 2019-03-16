Суд оставил стрелка из Новой Зеландии под стражей до 5 апреля

Суд новозеландского Крайстчерча оставил под стражей Брентона Тарранта, обвиняемого в убийствах и нападении на мечеть. Об этом сообщает Television New Zealand.
Отмечается, что следующее заседание назначено на 5 апреля.
Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии вооружённые люди открыли огонь в двух мечетях. Преступники вели прямую трансляцию нападения в Интернете. Четырёх стрелков уже задержали. Ещё один — в бегах. В результате стрельбы погибло 49 человек.
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