Суд оставил стрелка из Новой Зеландии под стражей до 5 апреля

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Суд оставил стрелка из Новой Зеландии под стражей до 5 апреля

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Брентон Таррант. Фото: © Twitter/Ali Syed

Суд новозеландского Крайстчерча оставил под стражей Брентона Тарранта, обвиняемого в убийствах и нападении на мечеть. Об этом сообщает Television New Zealand.

Отмечается, что следующее заседание назначено на 5 апреля.

Напомним, в городе Крайстчерче в Новой Зеландии вооружённые люди открыли огонь в двух мечетях. Преступники вели прямую трансляцию нападения в Интернете. Четырёх стрелков уже задержали. Ещё один — в бегах. В результате стрельбы погибло 49 человек.

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