В Венесуэле создадут военную структуру для защиты соцобъектов страны

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В Венесуэле создадут военную структуру для защиты соцобъектов страны

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Фото: © Pixabay

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании новой военной структуры, которая будет заниматься защитой "стратегически важных социальных объектов республики". Трансляция его выступления велась в приложении Periscope.

Каждый раз, когда нам наносят удар, мы сами становимся сильнее, — добавил Мадуро.

Отмечается, что новая структура станет частью ВС Боливарианской Республики и будет включать в себя четыре подразделения.

Напомним, в конце февраля в Венесуэле начались перебои электроэнергии, а 8 марта без света остались 20 штатов страны из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Власти назвали его кибератакой.

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