На месте крушения корабля у побережья Франции обнаружили третье топливное пятно

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На месте крушения корабля у побережья Франции обнаружили третье топливное пятно

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Фото: © Twitter / Premar Atlantique‏Verified account

На месте крушения итальянского торгового судна Grande America у берегов Франции 15 марта обнаружили третье пятно нефти. Об этом сообщила морская префектура Атлантики.

Нефтяное пятно, длина которого составляет 4,5 км, а ширина — 500 м, было замечено примерно в 175 морских милях от побережья Франции, —отметили в пресс-службе.

Два других пятна обнаружили с помощью спутниковых наблюдений.

Как писал Лайф, судно ушло на дно в районе берегов Франции 12 марта.

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