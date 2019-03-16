На месте крушения корабля у побережья Франции обнаружили третье топливное пятно

На месте крушения итальянского торгового судна Grande America у берегов Франции 15 марта обнаружили третье пятно нефти. Об этом сообщила морская префектура Атлантики.
— Нефтяное пятно, длина которого составляет 4,5 км, а ширина — 500 м, было замечено примерно в 175 морских милях от побережья Франции, —отметили в пресс-службе.
Два других пятна обнаружили с помощью спутниковых наблюдений.
Как писал Лайф, судно ушло на дно в районе берегов Франции 12 марта.
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