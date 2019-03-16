Стас Михайлов отменил концерт в Ереване

Звезда отечественной эстрады Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване, который был намечен на 2 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что причиной этому послужили "недобросовестность организаторов концерта и невыполнение условий договора".

Как отметили представители Стаса Михайлова, исполнитель "ни разу не отменил по своей воле ни одного концерта в своей карьере".

Также они принесли извинения зрителям, добавив, что все купленные ими билеты можно вернуть.

При этом команда певца заверила, что он надеется всё же в ближайшем будущем выступить в столице Армении.