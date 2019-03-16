Климкин: На президентских выборах на Украине не будет наблюдателей из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на выборах президента страны не будет российских наблюдателей.

— На выборах в Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких, — написал министр в "Фейсбуке".

Напомним, ранее ОБСЕ включила в список краткосрочных наблюдателей за украинскими выборами 24 россиянина.

Выборы президента Незалежной пройдут 31 марта. Как сообщал Лайф, на избирательных участках не будет систем видеонаблюдения. За пост лидера Украины будут бороться 39 человек.

По данным социологов, самый высокий уровень недоверия среди кандидатов в президенты Украины — у действующего главы государства Петра Порошенко, а также у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Голос за шоумена Владимира Зеленского готовы отдать 24,7% украинцев.