В Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД

Официальный представитель Минобороны США Мишель Балданза сообщила о начале производства составляющих для проведения испытаний неядерных ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Заявление подполковника прозвучало на фоне вопроса о дальнейших планах Пентагона.

— Задействовав средства, выделенные конгрессом в 2019 финансовом году, Соединённые Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования, — передаёт ТАСС слова Балданзы.

При этом она уточнила, что пока Вашингтон не предпринял никаких необратимых шагов в этом направлении.

Представитель Минобороны добавила, что если Россия согласна вернуться к "полному и проверяемому" соблюдению договора в течение шести месяцев, то Пентагон готов приостановить выход из ДРСМД.

— Но, если такого изменения в поведении России не будет, наше решение о выходе из договора останется в силе и соглашение будет прекращено, — подчеркнула Балданза.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал эту новость, подчеркнув, что положения договора в первую очередь нарушал Вашингтон.