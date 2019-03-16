Двух американских военных оштрафовали за осквернение памятника Свободы в Риге

Рижская полиция оштрафовала двоих американских военных за осквернение одного из главных неофициальных символов Латвии — памятника Свободы.

По данным агентства LETA, инцидент произошёл 8 марта. Сотрудники рижского центра видеонаблюдения заметили двоих мужчин, которые справляли малую нужду на памятник Свободы в центре города.

Прибывшая на место полиция выяснила, что правонарушителями являются двое граждан США. Отмечается, что в момент совершения преступления они не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Позже директор департамента военно-публичных отношений министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что были оштрафованы двое военнослужащих из США, которые прибыли в республику для участия в военных учениях. Он также отметил, что нарушители будут наказаны и со стороны американской армии.

Сообщается, что каждый военный должен будет выплатить в городскую казну по 400 евро.