Сербские парламентарии заявили, что жизнь в Крыму стала лучше

После воссоединения Крыма с Россией жизнь местного населения заметно улучшилась. Об этом сообщили в Сербской радикальной партии.

Глава партии Воислав Шешель, который до этого бывал на территории полуострова вместе со своим заместителем Александром Шешелем, поприветствовал присоединение Крыма и отметил, что для его народа эта весть стала радостной.

— Возвращение Крыма к матери-России, по моему глубокому убеждению, для всего российского народа и для всех славянских народов, прежде всего сербского, было радостной вестью. Но мы считаем, что это только начало обновления великого российского государства и интеграции всех православных славян, — цитирует Шешеля РИА "Новости".

При этом он выразил надежду, что сербское государство будет активно в этом участвовать.

В свою очередь его заместитель рассказал, что посещал полуостров в составе делегации в марте и ноябре 2017 года.

По его наблюдениям, крымчане довольны тем, что "их демократическая воля соблюдается" и сейчас они "полноправные граждане Российской Федерации".

— Могу отметить, что с марта 2014 года начались большие инфраструктурные проекты, лично видел работы в аэропорту и на новом мосту, и очевидно, что в Крыму ситуация с жизнью населения улучшается, —заявил он.

Как писал Лайф, результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию.

О настроениях жителей Крыма спустя 5 лет после воссоединения с РФ также рассказал Юрий Лоза.