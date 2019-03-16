Порошенко назвал новые антироссийские санкции "триединым ударом"

Президент Украины Пётр Порошенко назвал новые антироссийские санкции "мощным и единым трансатлантическим ударом".

На своей странице в "Фейсбуке" лидер Незалежной сообщил, что Россия якобы "собиралась оккупировать Азовское море и Керченский пролив", а также поблагодарил США, Канаду и ЕС за введение новых санкций.

— Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка как никогда в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины, — добавил Порошенко.

Напомним, ранее Минфин США ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине. В ограничительный список вошли ещё восемь организаций и шесть физических лиц.