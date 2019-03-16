Мадуро назвал терактом США аварию на энергосетях Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство США приняло прямое участие в сбое в работе системы электроснабжения. Трансляция выступления Мадуро велась в его Твиттере.

—Кибератака против венесуэльской электрической системы — террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы. Народ Венесуэлы победил террористическую атаку правительства Дональда Трампа, а сейчас мы готовимся двигаться вперед,—заявил он.

При этом Мадуро уточнил, что система электроснабжения была атакована по велению советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Как сообщал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что энергетический коллапс в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа.

Напомним, в конце февраля 2019 года в Венесуэле начались перебои электроэнергии, а 8 марта в темноту погрузилась почти вся страна — около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. До этого был инцидент на гидростанции "Гури". Власти назвали его кибератакой. Сейчас электроснабжение в Венесуэле полностью восстановлено.