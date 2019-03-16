На Украине предложили брать с РФ деньги "за использование земель Киевской Руси"

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взимать с России деньги за использование земель Киевской Руси.

— Они теперь используют наш Новгород и наши земли. Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить, — заявил Пискун в эфире канала NewsOne.

Такое заявление экс-генпрокурор сделал якобы "в ответ" на предложение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина обязать Украину компенсировать экономические потери, которые понёс полуостров Крым, пока находился в составе Незалежной.