Двое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

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Двое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

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Фото: ©  Flickr/Steven Bochniewicz

При пожаре в частном доме в деревне Бобровке Казачинского района Красноярского края погибли двое детей, одна женщина получила ожоги.

Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 64 квадратных метра.

До приезда спасателей кровля дома и веранда уже были охвачены огнём. Отмечается, что два человека сумели самостоятельно выбраться из жилища.

Пострадавшую при пожаре женщину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

Причины трагедии уточняются.

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