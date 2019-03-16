Двое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

При пожаре в частном доме в деревне Бобровке Казачинского района Красноярского края погибли двое детей, одна женщина получила ожоги.
Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 64 квадратных метра.
До приезда спасателей кровля дома и веранда уже были охвачены огнём. Отмечается, что два человека сумели самостоятельно выбраться из жилища.
Пострадавшую при пожаре женщину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.
Причины трагедии уточняются.
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