Двое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

При пожаре в частном доме в деревне Бобровке Казачинского района Красноярского края погибли двое детей, одна женщина получила ожоги.

Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 64 квадратных метра.

До приезда спасателей кровля дома и веранда уже были охвачены огнём. Отмечается, что два человека сумели самостоятельно выбраться из жилища.

Пострадавшую при пожаре женщину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

Причины трагедии уточняются.