В Мексике преступники на 27 машинах устроили вооружённое столкновение с полицией

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В Мексике преступники на 27 машинах устроили вооружённое столкновение с полицией

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В Мексике банда преступников на 27 автомобилях устроила вооружённое столкновение с правоохранительными органами на юго-востоке страны. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности страны.

Получена информация о столкновении с наркокартелем "Халиско — Новое поколение", погиб один сотрудник полиции, — заявили в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в ходе противостояния скончались четверо членов группировки.

При этом полицейским удалось завладеть частью вооружения и снаряжения злоумышленников.

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