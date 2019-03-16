В Мексике преступники на 27 машинах устроили вооружённое столкновение с полицией

В Мексике банда преступников на 27 автомобилях устроила вооружённое столкновение с правоохранительными органами на юго-востоке страны. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности страны.

— Получена информация о столкновении с наркокартелем "Халиско — Новое поколение", погиб один сотрудник полиции, — заявили в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в ходе противостояния скончались четверо членов группировки.

При этом полицейским удалось завладеть частью вооружения и снаряжения злоумышленников.