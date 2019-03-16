В Китае обрушилось несколько жилых зданий, есть жертвы

В городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая произошло обрушение нескольких жилых домов. Два человека погибли, а судьба ещё 17 остаётся неизвестной.
Как сообщает агентство "Синьхуа", в результате схода оползня под завалами оказались часть больницы, здание кредитной ассоциации и баня.
山西乡宁楼房坍塌13人获救2人遇难 仍有17人失联— 24FA (@www24facom) 16 марта 2019 г.
3月15日18时10分许，山西省临汾市乡宁县枣岭乡卫生院北侧发生山体滑坡，致卫生院一栋家属楼（6户）、信用社一栋家属楼（8户）和一座小型洗浴中心垮塌。截至15日22时50分，共搜救出13人，发现2具遗体，初步核实尚有17人失联.https://t.co/9IGcaZ4iSB pic.twitter.com/p70u3cQJbg
Отмечается, что 13 местных жителей удалось спасти.
Поисково-спасательная операция, в которой задействовано порядка 600 человек, продолжается.
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