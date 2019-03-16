В Китае обрушилось несколько жилых зданий, есть жертвы

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В Китае обрушилось несколько жилых зданий, есть жертвы

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В городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая произошло обрушение нескольких жилых домов. Два человека погибли, а судьба ещё 17 остаётся неизвестной.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в результате схода оползня под завалами оказались часть больницы, здание кредитной ассоциации и баня.

Отмечается, что 13 местных жителей удалось спасти.

Поисково-спасательная операция, в которой задействовано порядка 600 человек, продолжается.

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