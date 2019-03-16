В МИД РФ пообещали ответить на новые антироссийские санкции США и Канады

Россия непременно даст практический ответ на новые санкции, введённые США и Канадой. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что главная цель ограничительных мер — оказать давление на РФ.
— Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если ещё поднажать, Россия начнёт следовать их установкам. Такого не будет, — добавили в МИД.
Напомним, ранее Минфин США ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине. В ограничительный список вошли ещё восемь организаций и шесть физических лиц.
Канада также ввела санкции против 114 граждан России и 15 российских компаний.
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