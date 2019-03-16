СМИ: Консерваторы поддержат сделку по Brexit, если Мэй покинет пост

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет покинуть свой пост ради того, чтобы сделку по выходу из Евросоюза поддержали её влиятельные однопартийцы. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По предварительным данным, парламентарии хотят, чтобы Мэй ушла в мае или июле, оставив новую фазу переговоров с Евросоюзом своему преемнику.

Отмечается, что сейчас Мэй поддерживают лишь двое членов её кабинета.

Напомним, ранее британский премьер предложила в третий раз провести голосование по её проекту сделки по Брекситу. В прошлом его отвергли уже дважды.