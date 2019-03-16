Националисты обвинили СБУ в закладывании взрывчатки в Киеве

Члены праворадикальной партии "Национальный корпус" заявили, что Служба безопасности Украины закладывает оружие и взрывчатку в Киеве для того, чтобы дискредитировать организацию. Об этом сообщает "Украинская правда".

Ранее радикалы сообщили о том, что 16 марта планируют провести митинг в Киеве против хищений в оборонной сфере.

— СБУ сейчас занимается тем, что готовит закладки в центре города, чтобы 16 марта дискредитировать национальное движение путём обвинения в том, что это подготовка к военному или вооружённому перевороту, — заявил националист Сергей Коротких.

Он также добавил, что партия устраивает "исключительно мирное шествие", и отметил, что любой человек, который придёт на акцию с оружием, — это провокатор.

Напомним, 2 марта "Национальный корпус" уже организовывал подобную акцию — радикалы прошли по улицам украинской столицы, а также разместили на майдане Незалежности баннер с требованием посадить в тюрьму президента страны Петра Порошенко, а также заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. Кроме того, националисты регулярно устраивают беспорядки на региональных предвыборных митингах Порошенко.