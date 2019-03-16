Румынский бизнесмен построил шоссе длиной в метр

Румынский бизнесмен Стефан Мандачи построил в знак протеста против плохо развитой дорожной инфраструктуры самую короткую трассу в мире.

Как уточняется, длина мини-трассы составляет всего один метр.

Отмечается, что в честь открытия участка дороги провели торжественную церемонию, на которую позвали мэра города Сучава.

Когда бизнесмена спросили, верит ли он, что его призыв услышат, он ответил, что не уверен в этом, но очень на это надеется.

— Наш регион — самый бедный в Европе. Я хочу, чтобы у нас были свои автомагистрали, — цитирует предпринимателя Euronews.