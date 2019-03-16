Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта

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Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта

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Фото: © Flickr/GPS 56

Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети. Об этом заявил комиссар Майк Буш.

Мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. Определённо, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако какие именно — будет определять следствие, — приводит слова Буша ТАСС.

Напомним, Таррант и трое его подельников были арестованы 15 марта после атаки на две мечети в городе Крайстчерч. По последним данным, жертвами террористов стали 50 человек. Всё нападение убийцы транслировали в Интернете в прямом эфире.

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