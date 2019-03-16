Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта

Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети. Об этом заявил комиссар Майк Буш.

— Мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. Определённо, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако какие именно — будет определять следствие, — приводит слова Буша ТАСС.

Напомним, Таррант и трое его подельников были арестованы 15 марта после атаки на две мечети в городе Крайстчерч. По последним данным, жертвами террористов стали 50 человек. Всё нападение убийцы транслировали в Интернете в прямом эфире.