Пушков прокомментировал новые антироссийские санкции

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Пушков прокомментировал новые антироссийские санкции

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Алексей Пушков. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал санкции, которые ввела Канада против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против 114 граждан РФ и 15 российских компаний из-за ситуации на Украине. Эти ограничительные меры позднее оценил лидер Незалежной Пётр Порошенко, назвав их "триединым ударом".

"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит всё новые санкции против росс. (Российских. — Прим. Лайфа) политиков и глав госкомпаний, — написал Пушков в своём твиттере.

При этом российский сенатор напомнил, что именно она после окончания Великой мировой войны приютила на своей территории нацистов.

Такие там "ценности", — резюмировал Пушков.

Лайф писал, что ранее Минфин США также ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине. При этом в МИД РФ пообещали дать ответ на такие шаги со стороны США и Канады.

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