По мнению политолога Джуди Твигг, ограничительные меры стимулировали рост российской экономики.

Профессор политологии из Университета Содружества Вирджинии в США Джуди Твигг заявила, что Россия победила Запад в санкционной войне.

В своей статье для издания National Interest она объясняет, что санкции, введённые для того, чтобы "наказать" РФ за якобы "агрессивные действия в отношении Украины", наоборот, лишь стимулировали рост экономики страны.

В качестве примера политолог привела восстановление "покалеченной российской пищевой промышленности".

— Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой, — пишет Твигг.

Профессор также отметила и представителей других сфер российской экономики, которые сами "просили подвести их под санкции". Так, она напомнила про производителей шоколада, которые предлагали продлить ограничения на ввоз продукции из Европы, чтобы конкурировать с производителями из Германии, Франции и Бельгии.

Подводя итоги, Твигг призвала страны Запада осознать, что санкции приносят России лишь пользу, поэтому "в этой войне Москва на несколько шагов впереди".