В Новой Зеландии полиция оцепила больницу в связи с угрозой

В Новой Зеландии полиция оцепила больницу города Хейстингс в связи с угрозой. Об этом сообщает местная радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на заявление представителя полиции. Характер угрозы не уточняется, однако подчёркивается, что предпринятые действия — это мера предосторожности.
По информации СМИ, правоохранители работают над установлением обстоятельств инцидента.
Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошла стрельба, в результате чего, по последним данным, погибли 50 человек. Нападавшие вели прямую трансляцию атаки в Интернете. Четырёх стрелков уже задержала полиция, ещё один находится в бегах.
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