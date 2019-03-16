Синоптики рассказали, какая погода ждёт Москву 16 марта

Сегодня на погодную ситуацию в столице повлияет слабовыраженный атмосферный фронт — в регионе будет облачно, местами возможен небольшой снег. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Температура воздуха в Москве составит 0...+2 градуса, в Подмосковье — –2...+3 градуса по Цельсию. Атмосферное давление опустится до 738 мм рт. ст.

Как писал Лайф, ранее климатолог не исключил возвращения холодов в Москву в апреле и мае.