Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин

Американский поэт за свою жизнь выпустил около 30 сборников поэзии, в числе которых переводы Данте Алигьери, Осипа Мандельштама и других.

Дважды лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин скончался 15 марта в возрасте 91 года. Об этом сообщает The New York Times.

Американский поэт умер во сне в своём доме на Гавайях, на острове Мауи. Мервин становился лауреатом Пулитцеровской премии в 1971 и 2009 годах и считался одним из крупнейших американских поэтов. В 2010–2011 годах был назван поэтом-лауреатом США.

The poet W.S. Merwin has died at 91. His verse, marked by dissolution and absence, won him two Pulitzers and a National Book Award. https://t.co/pgT4uxcN16 — The New York Times (@nytimes) 16 марта 2019 г.

За свою жизнь он выпустил около 30 сборников поэзии, в числе которых переводы Данте Алигьери, Осипа Мандельштама и других.