Венедиктов сообщил, что самолёт с телом Малашенко прибыл в Москву

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Венедиктов сообщил, что самолёт с телом Малашенко прибыл в Москву

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Игорь Малашенко. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с медиаменеджером и его похороны состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище.

В Москву прибыл самолёт с телом медиаменеджера Игоря Малашенко. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Самолёт приземлился. Теперь бюро "Ритуал" занимается всеми формальностями до понедельника, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что церемония прощания с Малашенко начнётся 18 марта в 13:00 на Троекуровском кладбище, где и будет похоронен журналист.

Напомним, 64-летний Игорь Малашенко был найден мёртвым в собственном доме в испанском Сотогранде. Об этом стало известно 24 февраля. По данным полиции, медиаменеджер совершил самоубийство. Позже эту версию подтвердил и журналист Тимур Валеев.

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