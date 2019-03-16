Беглый депутат Рады рассказал о маньячной любви Порошенко к деньгам

Александр Онищенко считает, что украинский лидер любит раскладывать доллары и разговаривать с ними, общаться и поглаживать.

Эмигрировавший из Украины нардеп, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге украинского президента Петра Порошенко к деньгам. В беседе с порталом "Политнавигатор" предприниматель заявил, что цель Порошенко — стать самым богатым человеком на Украине, выгнав при этом других олигархов, и самому контролировать народ.

— Он болен, у него сахарный диабет, всё время в нервном состоянии, — рассказал Онищенко, добавив, что Порошенко не наслаждается жизнью. — Всегда любит бабки, вот ему "бабки, бабки, бабки". Я не знаю, что он с ними делает.

Экс-нардеп предположил, что украинский лидер любит раскладывать доллары и разговаривать с ними, общаться и поглаживать.

— Такой "маньяк", — подытожил Онищенко, добавив, что нынешний президент Незалежной намеренно старается обанкротить все предприятия этой страны с целью их выкупа за выведенные на офшорные счета деньги.

По мнению Онищенко, Порошенко даже в случае победы на предстоящих выборах президента всё равно не сможет сохранить власть и избежать импичмента. Максимум, чего он сможет добиться, — продержаться на своём посту до осени, когда на Украине пройдут выборы в парламент.

Также предприниматель отметил, что среди политических сил на Украине Порошенко все ненавидят и быть с ним в союзе никто не хочет.

— Вы же понимаете, как только эта коалиция соберётся, первое решение, что они сделают, — проголосуют за импичмент и посадят его на второй день, — добавил Онищенко.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Как писал ранее Лайф, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что на выборах не будет наблюдателей из России.