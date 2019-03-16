Более 50 спортсменок подали в суд на Национальный олимпийский комитет США

Девушки требуют компенсации за отсутствие реагирования на домогательства врача сборной к несовершеннолетним подопечным.

Более полусотни женщин подали иски в суд на Национальный олимпийский комитет США и ряд высокопоставленных спортивных функционеров за неспособность своевременно предотвратить сексуальное насилие со стороны экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на материалы суда Денвера.

В поданных исках от лица 51 женщины приводятся факты домогательств Нассара с конца 1990-х годов. Они обвиняют НОК и чиновников в бездействии и требуют как компенсации, так и реформ в комитете.

Нассар с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная по гимнастике. Во время четырёх Олимпиад он был физиотерапевтом спортсменок. В начале 2018 года его приговорили к тюремному сроку в 175 лет за сексуальное насилие над своими подопечными, в том числе несовершеннолетними. Показания против него дали более 150 человек. Сам он признал домогательства в отношении только 11 из них.