СМИ выяснили, что Маккейн передавал ФБР досье о "связях Трампа с Россией"

Ранее сообщалось, что автором доклада был бывший сотрудник разведки Великобритании Кристофер Стил.

Покойный американский сенатор Джон Маккейн в декабре 2016-го передал ФБР и СМИ досье с якобы имевшейся у "российских агентов" компрометирующей информацией на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на недавно вскрытые судебные документы.

Согласно файлам, эск-агент контрразведки ФБР Билл Пристап подтвердил, что бюро получило копию первых 33 страниц досье от Маккейна в конце 2016 года. Досье также было передано представителю Госдепа Виктории Нуланд, члену Совбеза при Бараке Обаме Селесте Валландер и члену Палаты представителей Адаму Кинзингеру.

Соратник Маккейна Дэвид Крамер заявил, что пакет документов ему предоставил агент Ми-6 Кристофер Стил. Он признался, что впоследствии передал его представителям CNN, BuzzFeed и The Washington Post.

Ранее СМИ написали, что автором доклада в СМИ о связях Дональда Трампа с Россией был бывший сотрудник разведки Великобритании Кристофер Стил.

Согласно документу, Трамп в ходе визита в Москву в 2013 году якобы заказывал проституток в президентский номер отеля Ritz Carlton. CNN заявил, что при этом в номере Трампа установили камеры и микрофоны, чтобы собрать компромат. Сам президент США публикации назвал фальшивыми.