В Крыму в триллионы рублей оценили ущерб от пребывания в составе Украины

В правительстве региона считают, что после предъявления счёта в Киеве и на Западе "поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах".

Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины могут составлять триллионы рублей. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

— Если мы начнём считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идёт не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а возможно, о триллионах рублей как минимум, — цитирует его РИА "Новости".

В качестве примера Фикс привёл разрушение Украиной системы Северо-Крымского канала, а также намеренное разорение промышленных предприятий региона для дальнейшего разграбления. По словам парламентария, таких примеров множество.

Фикс считает своевременным предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина оценить экономические потери от пребывания Крыма в составе Незалежной и обязать Киев всё выплатить.

По его мнению, после предъявления счёта украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от полуострова, "наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах".