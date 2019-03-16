МВД и МЭР не смогли договориться об объединении "площадки" и "города"

В ГИБДД считают, что нововведение создаст более комфортные условия для будущих водителей.

МВД РФ и Минэкономразвития не смогли договориться о проекте реформы экзаменов по автомобильной практике на получение водительских прав, которая предусматривает слияние "площадки" и "города". Об этом заявили в пресс-центре МВД России по итогам согласительного совещания двух министерств.

— Разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует, — приводит сообщение ТАСС.

О том, что экзамены по автомобильной практике на площадке и в городе собираются объединить в один, Лайф сообщал несколько месяцев назад. В ГИБДД считают, что нововведение создаст более комфортные условия для будущих водителей. Эксперты рассказали о плюсах и минусах нововведения.