Более 10 раненых при теракте в Новой Зеландии находятся в критическом состоянии

Заведующий хирургическим отделением отметил, что большинство пострадавших — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

По меньшей мере 12 человек находятся в критическом состоянии после расстрела людей в двух мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщает SBS News.

Среди них — четырёхлетняя девочка, которая была доставлена в детский госпиталь в Окленде. Ещё двое детей — двухлетний и тринадцатилетний мальчики — находятся в стабильном состоянии в госпитале Крайстчерча.

В больницах остаются 36 человек, пострадавших в результате стрельбы.

Напомним, 15 марта гражданин Австралии Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. Массовое убийство людей признали терактом. В результате нападения погибло 50 человек. Суд оставил Тарранта под стражей до 5 апреля. Ещё двоим задержанным по подозрению в причастности к теракту обвинения пока не предъявлены.