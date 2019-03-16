Boeing до конца марта выпустит обновлённое ПО для 737 MAX

После крушения самолёта Lion Air в Индонезии специалисты компании работали над обновлением противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Компания Boeing планирует выпустить обновлённое программное обеспечение для систем, применяемых в самолётах 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, релиз состоится в ближайшие 7–10 дней.

Напомним, за последние несколько месяцев рухнули два самолёта Boeing 737 MAX 8 — в Индонезии и в Эфиопии. В общей сложности погибло 346 человек, в том числе граждане России. После второй авиакатастрофы американская авиастроительная корпорация прекратила поставки самолётов этой модели.

Полёты Boeing 737 MAX приостановлены в ряде стран, в том числе в России, США, Канаде и странах ЕС.