Продажи Lada в Европе выросли на 22 процента

По итогам февраля 2019 года продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза составили 526 машин, что на 22% больше предыдущего месяца. Согласно статистике Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рост спроса на продукцию российского "АвтоВАЗа" наблюдается второй месяц подряд.

Так, за два первых месяца наступившего года европейские потребители купили 840 автомобилей Lada (+5%).

Ранее эксперты составили топ-5 самых дешёвых кроссоверов на март 2019 года в России. Неизменным лидером остаётся Lada 4x4 со стартовой ценой 519 тысяч рублей. Автомобиль также является самой дешёвой и популярной моделью на отечественном рынке.