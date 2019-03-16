Эксперты подсчитали, сколько в России праворульных легковушек

Отмечается, что около 90% таких автомобилей зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири.

На территории России по состоянию на 1 января текущего года зарегистрировано 3,34 млн праворульных легковых автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат", отмечая, что это соответствует 7,7% всего автопарка страны.

Говоря о распространённости таких машин, эксперты отметили, что около 90% зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири (в сумме примерно три миллиона). В ДФО это две трети (68,4%), а в СФО — 25,7%.

В Уральском ФО процент праворульных авто составляет всего 3,7, в Южном — 2,8, в Северо-Кавказском — 1. В Приволжском, Северо-Западном и Центральном округах процент таких машин менее 0,3.

Как писал Лайф, в прошлом году в нашей стране было больше праворульных авто. Так, в апреле эксперты насчитали более четырёх миллионов машин с правым рулём.