Red Hot Chili Peppers выступили под великими пирамидами в Египте

Концерт транслировали на YouTube, Twitter и Facebook, так что его смогли посмотреть в прямом эфире значительно больше, чем 10 тысяч человек.

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers накануне выступила перед великими пирамидами в Гизе.

Открыла концерт песня Can't Stop, а затем группа продолжила с хитами Californication, Dark Necessities и другими.

— Я всегда хотела приехать в Египет, я всегда хотела увидеть пирамиды. Это зрелищно очень! Это моя мечта — увидеть Red Hot Chili Peppers здесь! — рассказала поклонница коллектива Кристина Робертсон агентству Reuters.

Потревожить ночной покой пирамид и собрать десятитысячную толпу на концерт решили в Министерстве туризма Египта. Турпоток в страну падал много лет подряд, начиная с восстания в 2011 году.

Музыканты Red Hot Chili Peppers любят путешествовать, однако в Белоруссии с ними случился казус: таможенники заставили участников коллектива подписать диски Metallica.