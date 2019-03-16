В гильдии пекарей рассказали, на сколько подорожает хлеб

Предыдущее незначительное удешевление хлеба из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов в России сменится постепенным подорожанием, и по итогам 2019 года рост стоимости составит 5–6%. Этот прогноз озвучили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

— Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5–6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется, — цитирует представителя РОСПиК РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки по итогам 2018 года выросли на 4% — до 47,51 рубля за килограмм.