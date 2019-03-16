Аксёнов увидел перспективы иска к Украине за ущерб Крыму

По словам главы республики, к подсчётам ущерба планируется приступить в течение месяца.

Иск к Украине за ущерб от пребывания Крыма в составе этой страны имеет правовые перспективы. Об этом журналистам рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

— На уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов, — заявил он. Механизм изучим, думаю, быстро, в течение месяца, приступим к подсчёту ущерба.

Главы Крыма признал, что ранее подобной практики не было, однако правовые перспективы предъявить подобные иски украинским властям и получить отнятое у региона, есть. В то же время Аксёнов отметил, что в настоящий момент не готов сказать, будет ли иск подан в международные организации.

Как писал Лайф, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери. В самом Крыму отметили, что речь может идти о триллионах рублей.