Третий российский "убийца боингов" совершил испытательный полёт

Ожидается, что к лётным тестам в нынешнем году присоединится и четвёртый МС-21-300.

Третий опытный самолёт МС-21-300, прозванный российским "убийцей боингов", сегодня впервые поднялся в воздух на аэродроме Иркутского авиационного завода. Как сообщила журналистам пресс-служба Минпромторга, полёт прошёл в штатном режиме.

— Продолжительность полёта составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 километров в час, — уточнили в ведомстве.

К лётным испытаниям в этом году присоединится четвёртый опытный самолёт МС-21-300, сообщила пресс-служба со ссылкой на руководителя Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

МС-21— российский ближнесреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный ОКБ Яковлева и корпорацией "Иркут". Согласно планам, ввод в эксплуатацию первых МС-21 и их сертификация состоится в ближайшие годы. Общий портфель заказов на российские "убийцы боингов" составляет не менее 279 бортов.